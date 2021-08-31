В Одессе на Молдаванке женщина устроила погром местным продавцам овощей

Очевидцы записали всё на видео и выложили в сеть. Об этом сообщает в Telegram-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Как выяснилось, женщине и ее соседке не понравилось, что торговцы разместили палатку по продаже овощей и фруктов во дворе дома, где они проживают.

Они решили бороться со стихийной торговлей радикальным способом.

Сначала одесситки кричали торговцам, чтобы они убирались, а потом после угроз перешли к действиям.

Одна немолодая женщина схватила коробки с овощами и принялась их переворачивать. Так она разворотила всё, что было в палатке.

Ее напарница пыталась отговорить от погрома, но ей это не удалось.

Всюду были слышны ругань и оскорбления. Торговцы, в свою очередь, принялись угрожать полицией.

После того, как одесситка разворотила все коротки, она ушла.

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