В Одессе на Молдаванке женщина устроила погром местным продавцам овощей
Очевидцы записали всё на видео и выложили в сеть. Об этом сообщает в Telegram-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
Как выяснилось, женщине и ее соседке не понравилось, что торговцы разместили палатку по продаже овощей и фруктов во дворе дома, где они проживают.
Они решили бороться со стихийной торговлей радикальным способом.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Звезда «Ворониных» и «Кухни» скончался прямо на сцене, подробности трагедии: «Не дожил до 60-летия…»
Муж Сумской Борисюк расплылся в улыбке рядом с дочкой президента Украины: "В эти дни вспоминаем..."
Беда случилась с возлюбленной "Холостяка" Заливако, красотка еле говорит: "Сильно болит..."
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
Сначала одесситки кричали торговцам, чтобы они убирались, а потом после угроз перешли к действиям.
Одна немолодая женщина схватила коробки с овощами и принялась их переворачивать. Так она разворотила всё, что было в палатке.
Ее напарница пыталась отговорить от погрома, но ей это не удалось.
Всюду были слышны ругань и оскорбления. Торговцы, в свою очередь, принялись угрожать полицией.
После того, как одесситка разворотила все коротки, она ушла.
Напомним, что в Одессе снесут стихийный рынок, а торговцев разгонят: что будет на его месте
Также мы писали, что в Одессе возле Привоза сносят Мафы, пригнали строительную технику: кадры происходящего
Еще politeka сообщала, после беспорядков в Одессе задержаны десятки человек, среди них Подростки: что им грозит