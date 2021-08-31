В Одесі при заселенні студентів у гуртожиток творилося справжнє неподобство

Студентів та їх батьків змусили стояти в черзі з 3 ранку і до пізньої ночі. Про це повідомляють телеграм-канали «Х. Одеса» і «Одеса-Інфо», передає Politeka.net

"Ось так проходить заселення в Ківаловську общагу, комендантка образилася і закрилася зсередини", - йдеться в публікації.

Неподобство творилося 30 серпня на 9 станції Великого фонтану біля і всередині гуртожитку Ківалова.

Керівництво закладу за один день намагалося заселити майже тисячу студентів. При цьому заселяти в інший день не дозволяють.

"Заселити студентів не можуть. Кажуть, завтра приїжджайте. Цілий день стояли студенти на спеці. Спочатку підпиши договір-одна черга. Потім поїде - друга черга. Зроби довідки-третя черга. Заселятися в інший день не дозволяють-погрожують тим, що місце буде втрачено», - розповіли очевидці.

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