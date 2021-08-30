В Одеської області поліцейські спіймали серійного злочинця
Про це повідомляється на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net
32-річний чоловік з Великодолинського за короткий термін встиг обчистити, як мінімум 7 квартир.
Жертвами стали його сусіди односельці.
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Як розповіли в поліції, зловмисник користувався однією злочинною схемою: дочекавшись, коли господарі підуть, він зламував замки в будинок і крав звідти золоті прикраси, електроінструменти, побутові прилади тощо.
"Особу підозрюваного, який вже має судимості за майнові злочини та незаконне зберігання зброї та наркотиків, встановили під час розшукових заходів», - повідомили у прес-службі.
Частину награбованого у зловмисника вилучили, решту він встиг продати і витратив гроші на власні потреби.
На даний момент місце знаходження викраденого майна встановлюється.
Тепер чоловікові світить до 6 років в'язниці.
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