Діяв за однією і тією ж злочинною схемою

В Одеської області поліцейські спіймали серійного злочинця

Про це повідомляється на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net

32-річний чоловік з Великодолинського за короткий термін встиг обчистити, як мінімум 7 квартир.

Жертвами стали його сусіди односельці.

Як розповіли в поліції, зловмисник користувався однією злочинною схемою: дочекавшись, коли господарі підуть, він зламував замки в будинок і крав звідти золоті прикраси, електроінструменти, побутові прилади тощо.

"Особу підозрюваного, який вже має судимості за майнові злочини та незаконне зберігання зброї та наркотиків, встановили під час розшукових заходів», - повідомили у прес-службі.

Частину награбованого у зловмисника вилучили, решту він встиг продати і витратив гроші на власні потреби.

На даний момент місце знаходження викраденого майна встановлюється.

Тепер чоловікові світить до 6 років в'язниці.

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