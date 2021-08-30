В Одесской области полицейские поймали серийного преступника
Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net
32-летний мужчина из Великодолинского за короткий срок успел обчистить, как минимум 7 квартир.
Жертвами стали его соседи односельчане.
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Как рассказали в полиции, злоумышленник пользовался одной преступной схемой: дождавшись, когда хозяева уйдут, он взламывал замки в дом и воровал оттуда золотые украшения, электроинструменты, бытовые приборы и тому подобное.
"Личность подозреваемого, который уже имеет судимости за имущественные преступления и незаконное хранение оружия и наркотиков, установили во время розыскных мероприятий», - сообщили в пресс-службе.
Часть награбленного у злоумышленника изъяли, остальные он успел продать и потратил деньги на собственные нужды.
На данный момент место нахождения похищенного имущества устанавливается.
Теперь мужчине светит до 6 лет тюрьмы.
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