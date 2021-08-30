Действовал по одной и той же преступной схеме

В Одесской области полицейские поймали серийного преступника

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net

32-летний мужчина из Великодолинского за короткий срок успел обчистить, как минимум 7 квартир.

Жертвами стали его соседи односельчане.

Как рассказали в полиции, злоумышленник пользовался одной преступной схемой: дождавшись, когда хозяева уйдут, он взламывал замки в дом и воровал оттуда золотые украшения, электроинструменты, бытовые приборы и тому подобное.

"Личность подозреваемого, который уже имеет судимости за имущественные преступления и незаконное хранение оружия и наркотиков, установили во время розыскных мероприятий», - сообщили в пресс-службе.

Часть награбленного у злоумышленника изъяли, остальные он успел продать и потратил деньги на собственные нужды.

На данный момент место нахождения похищенного имущества устанавливается.

Теперь мужчине светит до 6 лет тюрьмы.

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