Закрита в квартирі 2-річна дитина вилізла на підвіконня і відчинила вікно

Це помітили небайдужі перехожі та викликали рятувальників. Подія, яка ледь не закінчилася трагічно, сталася вдень 30 серпня в місті Чорноморську Одеської області, передає Politeka.net.

Як повідомили в прес-службі ДСНС, рятувальники піднялися сходами з зовнішньої стіни будинку на другий поверх, зняли дитину з підвіконня і передали працівникам поліції.

З'ясувалося, що хлопчик, якому всього 2 роки, залишився в квартирі один, без нагляду дорослих.

У ДСНС зазначили, що з врятованою дитиною все гаразд. А його батькам тепер належить пояснюватися з правоохоронцями.

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Трагічний інцидент трапився в суботу, 14 серпня в житловому комплексі "36 перлини" на вулиці Генуезькій в районі Аркадії.

Зі слів очевидців, хлопчик випав з висоти третього поверху. Він не вижив. Дитині було всього три роки.

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