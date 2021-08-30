Закрита в квартирі 2-річна дитина вилізла на підвіконня і відчинила вікно
Це помітили небайдужі перехожі та викликали рятувальників. Подія, яка ледь не закінчилася трагічно, сталася вдень 30 серпня в місті Чорноморську Одеської області, передає Politeka.net.
Як повідомили в прес-службі ДСНС, рятувальники піднялися сходами з зовнішньої стіни будинку на другий поверх, зняли дитину з підвіконня і передали працівникам поліції.
З'ясувалося, що хлопчик, якому всього 2 роки, залишився в квартирі один, без нагляду дорослих.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Чоловік Сумської Борисюк розплився в усмішці поруч з донькою президента України: "У ці дні згадуємо..."
Опухла Каменських нажахала видом через хворобу, співачку не впізнати: "Просто вмираю"
Горбунов покинув Україну без Осадчої і синів, що сталося: кадри з літака
Трагедія у нового судді "Танців з зірками" Макса Чмерковського, прощальне відео: "Я задихаюся, коли пишу це..."
У ДСНС зазначили, що з врятованою дитиною все гаразд. А його батькам тепер належить пояснюватися з правоохоронцями.
Раніше ми повідомляли, що в курортній частині Одеси загинула дитина, випавши з вікна багатоповерхівки
Трагічний інцидент трапився в суботу, 14 серпня в житловому комплексі "36 перлини" на вулиці Генуезькій в районі Аркадії.
Зі слів очевидців, хлопчик випав з висоти третього поверху. Він не вижив. Дитині було всього три роки.
Нагадаємо, що в Одесі хлопець випав з вікна багатоповерхівки на очах у людей: "дивлюся вгору, а він летить"
Ще Politeka писала, що в Одесі чоловік під" речовинами " вийшов з вікна на 7-му поверсі: кадри трагедії
Також Politeka повідомляла, в Одесі 3-річна дитина випала з вікна висотки, кадри нещастя: "приїхали на відпочинок"