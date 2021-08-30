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Чоловік накинувся на приїжджого з Донецької області прямо на проїжджій частині

Інцидент трапився на Черемушках на перетині вулиць Космонавтів і Філатова. Фрагмент того, що відбувається встиг зняти на камеру один з очевидців. Відео оприлюднили в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

"Дорожній конфлікт переріс у фізичне зауваження", - наголошується в публікації.

На кадрах можна побачити, як водій на одеських номерах вилетів з автомобіля і підбіг до машини з номерами Донецької області. Далі, він накинувся на опонента з кулаками і почав його бити через вікно.

На бійку збіглися інші учасники дорожнього руху, які відтягнули забіяку.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі таксист почав погрожувати пістолетом іншому водієві.

"Таксист ухилу щось не поділив з водилою, дістав пістолет і почав погрожувати», - розповіли очевидці і додали, що інцидент трапився на 10-й станції Великого Фонтану.

Нагадаємо, що після заворушень в Одесі затримано десятки людей, серед них Підлітки: що їм загрожує

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