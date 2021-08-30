Мужчина накинулся на приезжего из Донецкой области прямо на проезжей части
Инцидент случился на Черемушках на пересечении улиц Космонавтов и Филатова. Фрагмент происходящего успел заснять на камеру один из очевидцев. Видео обнародовали в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)
«Дорожный конфликт перерос в физическое замечание», - отмечается в публикации.
На кадрах можно увидеть, как водитель на одесских номерах вылетел из автомобиля и подбежал к машине с номерами Донецкой области. Далее, он набросился на оппонента с кулаками и принялся его бить через окно.
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На драку сбежались другие участники дорожного движения, которые оттащили забияку.
Ранее мы сообщали, что в Одессе таксист принялся угрожать пистолетом другому водителю.
«Таксист Уклона что-то не поделил с водилой, достал пистолет и начал угрожать», - рассказали очевидцы и добавили, что инцидент случился на 10-й станции Большого Фонтана.
Напомним, что после беспорядков в Одессе задержаны десятки человек, среди них подростки: что им грозит
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