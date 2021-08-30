Пасажирів поїзда Одеса-Харків під час поїздки докучали таргани

Через противних комах деякі люди не могли спокійно заснути. Він записали відео і виклали його в мережу. Про це повідомляє телеграм-канал " чорний список», у понеділок, 30 серпня, передає Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

«А це 10-й вагон поїзда Одеса-Харків №252 від Укрзалізниця. Пасажири майже не спали, всю ніч, таргани буквально повзали по людях", - йдеться в публікації.

На кадрах чітко видно, як таргани вільно повзають по вагонах, їдять крихти їжі, які залишили після себе пасажири.

Примітно те, що комахи поводяться привільно і зовсім не бояться людей і світла.

Варто сказати, що оплату за проїзд у поїздах підвищують майже кожен місяць, а про комфорт пасажирів ніхто думати не збирається.

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