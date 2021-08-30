Пассажиров поезда Одесса-Харьков во время поездки досаждали тараканы

Из-за противных насекомых некоторые люди не могли спокойно уснуть. Он записали видео и выложили его в сеть. Об этом сообщает телеграм-канал «Черный список», в понедельник, 30 августа, передает Politeka.net (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

«А это 10-й вагон поезда Одесса-Харьков №252 от Укрзалізниця. Пассажиры почти не спали, всю ночь, тараканы буквально ползали по людям», - говорится в публикации.

На кадрах отчетливо видно, как тараканы свободно ползают по вагонам, едят крошки еды, которые оставили после себя пассажиры.

Примечательно то, что насекомые ведут себя вольготно и совсем не боятся людей и света.

Стоит сказать, что оплату за проезд в поездах повышают почти каждый месяц, а про комфорт пассажиров никто думать не собирается.

Напомним, что на пассажирский поезд напали под Одессой: срочное заявление Укрзализныци

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