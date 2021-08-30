Після незаконних вуличних перегонів в Одесі постраждала людина
Це сталося ввечері 28 серпня, під Горбатим мостом, куди з'їхалися сотні любителів дріфту.
Очевидці встигли записати на відео те, що відбувається і виклали його в мережу. Про це повідомляє в Telegram-канал "Одеса-Інфо" (щоб дивитися, проскролльте до кінця сторінки).
На кадрах видно, як чоловік вирішив забратися на багажник автомобіля і таким чином "підрифтити". Однак під час трюку він не зміг втримався і злетів з машини на асфальт. Очевидці кажуть, що він був п'яний.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Дощі і спека розірвуть Україну навпіл, погода злетить з котушок: якою буде температура
Українцям пригрозили штрафами за несплату податку, озвучені санкції: "до 31 серпня..."
Опухла Каменських нажахала видом через хворобу, співачку не впізнати: "Просто вмираю"
Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
На місце було викликано медиків швидкої допомоги, які забрали потерпілого до лікарні.
Відомо, що заїзд гонщиків був нелегальний. У заході брали участь кілька сотень людей.
Натовпи глядачів зайняли все вільне місце на мосту і біля узбіч. Дійство закінчилося святковим салютом.
Нагадаємо, що п'яний водій БМВ забрав життя людини в центрі Одеси, кадри: його намагаються відмазати
Як повідомляла Politeka, про НП на заправці в Одесі, постраждали люди: "влетів на швидкості"
Також Politeka повідомляла, що в Одесі авто влетіло в зупинку з людьми: перші кадри з місця масштабної аварії