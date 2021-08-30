Після незаконних вуличних перегонів в Одесі постраждала людина

Це сталося ввечері 28 серпня, під Горбатим мостом, куди з'їхалися сотні любителів дріфту.

Очевидці встигли записати на відео те, що відбувається і виклали його в мережу. Про це повідомляє в Telegram-канал "Одеса-Інфо" (щоб дивитися, проскролльте до кінця сторінки).

На кадрах видно, як чоловік вирішив забратися на багажник автомобіля і таким чином "підрифтити". Однак під час трюку він не зміг втримався і злетів з машини на асфальт. Очевидці кажуть, що він був п'яний.

На місце було викликано медиків швидкої допомоги, які забрали потерпілого до лікарні.

Відомо, що заїзд гонщиків був нелегальний. У заході брали участь кілька сотень людей.

Натовпи глядачів зайняли все вільне місце на мосту і біля узбіч. Дійство закінчилося святковим салютом.

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