Стало відомо, чим закінчилися сутички під час ЛГБТ-параду в Одесі

Майже три десятки поліцейських і нацгвардійців отримали тілесні ушкодження після того, як на них накинули розлючені молодики і стали бити. Про це повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

У суботу 28 серпня в Одесі відбулися ходи на підтримку ЛГБТ-спільноти "Одеса Прайд 2021".

Незадоволені акцією радикально налаштовані люди напали на правоохоронців, застосувавши сльозогінний газ.

Після бійки було затримано 15 осіб віком від 18-ти до 25-ти років. Вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжного заходу.

Також у поліції повідомили, що стосовно ще 46 учасників бійки, серед яких 12 неповнолітніх, склали адмінпротоколи за статтею "дрібне хуліганство"). Додатково до адміністративної відповідальності притягують і батьків підлітків.

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