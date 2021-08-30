Стало відомо, чим закінчилися сутички під час ЛГБТ-параду в Одесі
Майже три десятки поліцейських і нацгвардійців отримали тілесні ушкодження після того, як на них накинули розлючені молодики і стали бити. Про це
У суботу 28 серпня в Одесі відбулися ходи на підтримку ЛГБТ-спільноти "Одеса Прайд 2021".
Незадоволені акцією радикально налаштовані люди напали на правоохоронців, застосувавши сльозогінний газ.
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Після бійки було затримано 15 осіб віком від 18-ти до 25-ти років. Вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжного заходу.
Також у поліції повідомили, що стосовно ще 46 учасників бійки, серед яких 12 неповнолітніх, склали адмінпротоколи за статтею "дрібне хуліганство"). Додатково до адміністративної відповідальності притягують і батьків підлітків.
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