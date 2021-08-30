Біля АЗС в Одесі сталася аварія з постраждалими
ДТП сталася вночі на вулиці Михайла Грушевського. Очевидці зняли на відео те, що відбувається і виклали в мережу, передає Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).
"На швидкості влетів у стовп на АЗС "Wog". Машина в мотлох, водія госпіталізували", - прокоментували свідки аварії.
Пізніше подробиці ДТП розповіли в прес-службі патрульної поліції.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Ситуація з COVID-19 в Україні погіршилася, в МОЗ терміново попередили: які області в зоні ризику
Вагітна наречена 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина опинилася у лікаря: "Я досі не можу повірити..."
У МОЗ розривають контракт на 12 мільйонів доз вакцин: в чому причина
Дружина "Холостяка" Добриніна показала малюка і відверто зізналася: "Через місяць стає..."
За даними інспекторів, водій Toyota Camry, їхав по Грушевського в бік вулиці Паркової. Однак, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і врізався в дерево.
Там знаходилася автозаправна станція.
До лікарні потрапили водій та пасажир автомобіля. На місці працював слідчий.
Раніше ми писали, на трасі Одеса-Миколаїв біля села Іваново Одеського району постраждали поліцейські, які перевозили ув'язненого на машині.
Троє співробітників поліції потрапили в аварію, коли в них врізався вантажний автомобіль. Всі вони госпіталізовані в лікарню з різними травмами.
Нагадаємо, що п'яний водій БМВ забрав життя людини в центрі Одеси, кадри: його намагаються відмазати
Як повідомляла Politeka, у салоні була мама з малюками: Тойоту зім'яло від удару вантажівки на одеській трасі, кадри
Також Politeka повідомляла, що в Одесі авто влетіло в зупинку з людьми: перші кадри з місця масштабної аварії