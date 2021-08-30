Біля АЗС в Одесі сталася аварія з постраждалими

ДТП сталася вночі на вулиці Михайла Грушевського. Очевидці зняли на відео те, що відбувається і виклали в мережу, передає Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"На швидкості влетів у стовп на АЗС "Wog". Машина в мотлох, водія госпіталізували", - прокоментували свідки аварії.

Пізніше подробиці ДТП розповіли в прес-службі патрульної поліції.

За даними інспекторів, водій Toyota Camry, їхав по Грушевського в бік вулиці Паркової. Однак, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і врізався в дерево.

Там знаходилася автозаправна станція.

До лікарні потрапили водій та пасажир автомобіля. На місці працював слідчий.

Раніше ми писали, на трасі Одеса-Миколаїв біля села Іваново Одеського району постраждали поліцейські, які перевозили ув'язненого на машині.

Троє співробітників поліції потрапили в аварію, коли в них врізався вантажний автомобіль. Всі вони госпіталізовані в лікарню з різними травмами.

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