Погода все більше нагадуватиме осінню

Холодний атмосферний фронт принесе різке похолодання і дощі в Одесу, а після його відходу повернеться спека

Про те, яка погода чекає жителів цього тижня, розповіли метеорологи, передає Politeka.net.

Майже весь тиждень в Одесі пануватиме циклон, який ближче до вихідних витіснить антициклон. Нічна температура опуститься ще сильніше і складе +14...+ 16 градусів, а море залишиться по-літньому теплим +23 градуси. В деякі дні синоптики прогнозують дощі, проте вони будуть не тривалими.

Так, у понеділок, 30 серпня в Одесі якраз обіцяють невеликі опади з грозою.

Температура вранці становитиме від + 14 - до + 19 градусів, а вдень +25+30 °С. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вівторок і середа будуть похмурими, вночі можливий невеликий дощ з грозою. Вітер північно-західний, з поривами до 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів, вдень повітря прогріється до + 26..+ 29 градусів.

У четвер і п'ятницю одеситів чекає мінлива хмарність з короткочасними дощами. Вітер північно-західний, з поривами до 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі знизиться до + 12..+ 17 градусів, вдень підніметься до +27.

У суботу та неділю в місто повернеться літня спека. На вихідних буде сухо і сонячно. Температура повітря складе +30..+ 32 градуси.

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