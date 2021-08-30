Погода всё больше будет напоминать осеннюю

Холодный атмосферный фронт принесет резкое похолодание и дожди в Одессу, а после его ухода вернется жара

О том, какая погода ждет жителей на этой неделе, рассказали метеорологи, передает Politeka.net.

Почти всю неделю в Одесе будет господствовать циклон, который ближе к выходным вытеснит антициклон. Ночная температура опустится еще сильнее и составит +14...+16 градусов, а море останется по-летнему теплым +23 градуса. В некоторые дни синоптики прогнозируют дожди, однако они будут не длительными.

Так, в понедельник, 30 августа в Одессе как раз обещают небольшие осадки с грозой.

Температура утром составит от + 14- до +19 градусов, а днем +25+30 °С. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Вторник и среда будут пасмурными, ночью возможен небольшой дождь с грозой. Ветер северо-западный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +26..+29 градусов.

В четверг и пятницу одесситов ждет переменная облачность с кратковременными дождями. Ветер северо-западный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +12..+17 градусов, днем ​​поднимется до +27.

В субботу и воскресенье в город вернется летняя жара. На выходных будет сухо и солнечно. Температура воздуха составит +30..+32 градуса.

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