Молода парочка вийшла на прогулянку у вечірній час в Одесі і піддалася пограбуванню

Як пише Politeka.net, таку інформацію оприлюднили у прес-службі місцевої поліції.

У темний час доби в парку Шевченка 19 і 25-річний грабіжники накинулися на дівчину і хлопця, які вийшли прогулянку.

Зловмисники відібрали у них сумку з телефонами, банківськими картками та грошима.

На допомогу постраждалим прийшли працівники батальйону поліції особливого призначення, які були недалеко від місця нападу.

Вони затримали грабіжників по гарячих слідах і помістили в СІЗО.

Тепер місцевим жителям загрожує до шести років в'язниці.

Раніше ми писали, в Одесі чоловік озброєний пістолетом спробував пограбувати касу кафе швидкого харчування "МакДональдс", який розташований на проспекті Шевченка.

Реакція касира і її дії вберегли кафе від грабежу. Негідник зник у невідомому напрямку, так і не здійснивши задумане. Поліція приступила до пошуків.

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