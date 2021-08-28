Молода парочка вийшла на прогулянку у вечірній час в Одесі і піддалася пограбуванню
Як пише Politeka.net, таку інформацію
У темний час доби в парку Шевченка 19 і 25-річний грабіжники накинулися на дівчину і хлопця, які вийшли прогулянку.
Зловмисники відібрали у них сумку з телефонами, банківськими картками та грошима.
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На допомогу постраждалим прийшли працівники батальйону поліції особливого призначення, які були недалеко від місця нападу.
Вони затримали грабіжників по гарячих слідах і помістили в СІЗО.
Тепер місцевим жителям загрожує до шести років в'язниці.
Раніше ми писали, в Одесі чоловік озброєний пістолетом спробував пограбувати касу кафе швидкого харчування "МакДональдс", який розташований на проспекті Шевченка.
Реакція касира і її дії вберегли кафе від грабежу. Негідник зник у невідомому напрямку, так і не здійснивши задумане. Поліція приступила до пошуків.
Нагадаємо, що 17-річний хлопець приїхав до Одеси заради грабежів, але йому не пощастило: ганебні кадри
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