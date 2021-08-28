На пляжах в Одесі продовжують гинути люди

Чергового потопельника рятувальники витягли з води. Трагедія сталася в суботу, 28 серпня, на пляжі в районі 10-ї станції Великого Фонтану. Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net.

На місце події прибули медики швидкої допомоги, які лише констатували смерть чоловіка.

Особа потопельника поки встановлена.

Обставини події з'ясовуються.

На кадрах видно, як рятувальники дістали тіло потопельника з моря і поклали під парасольку на березі.

Зазначимо, що під час літнього періоду в Одеській області фіксується катастрофічно високий показник смертності на водних об'єктах. Однак сумна статистика не лякає людей.

Незважаючи на постійні повідомлення співробітників Служби порятунку, люди ігнорують елементарні правила поведінки на воді.

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