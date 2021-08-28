На пляжах в Одессе продолжают гибнуть люди

Очередного утопленника спасатели извлекли из воды. Трагедия произошла в субботу, 28 августа, на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи, которые лишь констатировали смерть мужчины.

Личность утопленника пока установлена.

Обстоятельства происшествия выясняются.

На кадрах видно, как спасатели достали тело утопленника из моря и положили под зонт на берегу.

Отметим, что во время летнего периода в Одесской области фиксируется катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах. Однако печальная статистика не пугает людей.

Несмотря на постоянные сообщения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Ранее мы писали, что Черное море у берегов Одессы превратилось в грязную жижу, от которой исходит невыносимая вонь.

Отдыхающие пожаловались на грязное море. Туристов отпугивает не только болотный цвет воды, но и ужасный запах на побережье.

Состояние морской воды им напомнило «зеленый борщ».

Напомним, что подростка на надувном матрасе унесло в открытое море: кадры ЧП на Одесчине

Также Politeka сообщала, что отдых под Одессой обернулся трагедией для туриста из Львова: "зашел в воду"