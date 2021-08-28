Іноземне судно забруднило Чорне море поблизу Одеси

Про це пише Politeka.net, з посиланням на прикордонну службу України.

Подія трапилася 15 серпня в морському порту Чорноморська Одеської області.

Під час повітряного патрулювання прикордонники звернули увагу на бурі плями біля вантажного судна, яке прийшло в український порт з Болгарії під прапором Барбадосу. На нього мали занурити зерно.

До суховантажу негайно був направлений катер Морської охорони. Аналізи показали, що у воду потрапили токсичні речовини від цього корабля.

На капітана судна виписали штраф у розмірі 150 тисяч гривень.

Тепер корабель не має права покинути порт і територіальні води України, тому що знаходиться під арештом.

Раніше ми писали, що Чорне море біля берегів Одеси перетворилося на брудну рідину, від якої виходить нестерпний сморід.

Відпочиваючі поскаржилися на брудне море. Туристів відлякує не тільки болотний колір води, але і жахливий запах на узбережжі.

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