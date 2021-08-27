В сети показали, что натворила непогода в курортной части Одессы
26 августа после обеда краткосрочный, но залповый ливень обрушился на город. Дождевой водой затопило ряд улиц в районе Таирова и Большого Фонтана, а также промрынок “7 километра”.
Воды было так много, что в некоторых местах, глохли автомобили. А перейти улицу можно было по пояс в воде.
Пострадала от ливня и знаменитая Аркадия.
Как сообщает местный сайт «
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Из-за этого затопило пляж и прорвало канализацию.
Сотрудники пляжного клуба рассказали, что грязевые фонтаны забили из-под земли и сносили шезлонги, перевернули кровати и бунгало.
Теперь им приходится устранять последствия непогоды: смывать грязь с лестниц и пирсов, разбирать обломки шезлонгов, а также засыпапать песком размытые канализационные трубы.
Но несмотря на это, на пляже в Аркадии много отдыхающих, они загорают и купаются в море ка не в чем не бывало.
Напомним, что ливень принес неприятности Одессе, видео: море покрылось зловонной пеной и не только
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