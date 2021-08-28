Иностранное судно загрязнило Черное море вблизи Одессы

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Пограничную службу Украины.

Происшествие случилось 15 августа в морском порту Черноморска Одесской области.

Во время воздушного патрулирования пограничники обратили внимание на бурые пятна у грузового судна, которое пришло в украинский порт из Болгарии под флагом Барбадоса. На него должны были погрузить зерно.

К сухогрузу немедленно был направлен катер морской охраны. Анализы показали, что в воду попали токсичные вещества от этого корабля.

На капитана судна выписали штраф в размере 150 тысяч гривен.

Теперь корабль не имеет права покинуть порт и территориальные воды Украины, т.к. находится под арестом.

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