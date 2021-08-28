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В Одесі вболівальники закидали петардами і фаєрами футболістів "Чорноморця"

Напад стався 27 серпня, коли автобус зі спортсменами їхав на стадіон.

Відео хуліганських дій оприлюднили в мережі, передає передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

На відео видно, як група молодих людей закидала димовими шашками автобус команди, після цього транспортний засіб продовжив їхати далі.

У поліції вже відреагували на інцидент, повідомивши, що зараз встановлюють осіб, причетних до нападу на «Чорноморець».

Наразі відомості за даним фактом зареєстровані в установленому законом порядку. Правопорушники встановлюються.

Відзначимо, що 27 серпня в домашньому матчі Чорноморець зіграв у нічию з Олександрією 2:2.

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