В Одесі вболівальники закидали петардами і фаєрами футболістів "Чорноморця"
Напад стався 27 серпня, коли автобус зі спортсменами їхав на стадіон.
Відео хуліганських дій оприлюднили в мережі, передає передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)
На відео видно, як група молодих людей закидала димовими шашками автобус команди, після цього транспортний засіб продовжив їхати далі.
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У поліції вже відреагували на інцидент, повідомивши, що зараз встановлюють осіб, причетних до нападу на «Чорноморець».
Наразі відомості за даним фактом зареєстровані в установленому законом порядку. Правопорушники встановлюються.
Відзначимо, що 27 серпня в домашньому матчі Чорноморець зіграв у нічию з Олександрією 2:2.
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