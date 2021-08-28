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В Одессе болельщики забросали петардами и файерами футболистов «Черноморца»

Нападение произошло 27 августа, когда автобус со спортсменами ехал на стадион.

Видео хулиганских действий обнародовали в сети, передает передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, как группа молодых людей забросала дымовыми шашками автобус команды, после этого транспортное средство продолжило ехать дальше.

В полиции уже отреагировали на инцидент, сообщив, что сейчас устанавливают лиц, причастных к нападению на «Черноморец».

Сейчас сведения по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке. Правонарушители устанавливаются.

Отметим, что 27 августа в домашнем матче Черноморец сыграл в ничью с Александрией 2:2.

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