В Одессе болельщики забросали петардами и файерами футболистов «Черноморца»
Нападение произошло 27 августа, когда автобус со спортсменами ехал на стадион.
Видео хулиганских действий обнародовали в сети, передает передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)
На видео видно, как группа молодых людей забросала дымовыми шашками автобус команды, после этого транспортное средство продолжило ехать дальше.
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В полиции уже отреагировали на инцидент, сообщив, что сейчас устанавливают лиц, причастных к нападению на «Черноморец».
Сейчас сведения по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке. Правонарушители устанавливаются.
Отметим, что 27 августа в домашнем матче Черноморец сыграл в ничью с Александрией 2:2.
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