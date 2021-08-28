В Одесі обвалилося гігантське дерево і перекрило проїжджу частину в центрі міста

Про це повідомляють очевидці в соцмережах, які зняли подію на відео, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Деревопад зафіксували в суботу 28 серпня з самого ранку на вулиці Жуковського перед Тираспольською площею.

Місцеві жителі кажуть, всередині дерево було повністю прогнилим. На кадрах видно, що половина Величезного дерева повністю перекрила проїжджу частину. Також помітно, що гілками накрило червоний автомобіль.

У той же час в прес-службі Департаменту міського господарства заявили, що ніхто не постраждав. Автомобілі не пошкоджені.



На місце направлені комунальники, які за допомогою спецзасобів розпилюють дерево і прибирають з дороги.

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