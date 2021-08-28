В Одессе обвалилось гигантское дерево и перекрыло проезжую часть в центре города

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, которые сняли происшествие на видео, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Деревопад зафиксировали в субботу 28 августа с самого утра на улице Жуковского перед Тираспольской площадью.

Местные жители говорят, внутри дерево было полностью прогнившим. На кадрах видно, что половина огромного дерева полностью перекрыла проезжую часть. Также заметно, что ветками накрыло красный автомобиль.

В тоже время в пресс-службе департамента городского хозяйства заявили, что никто не пострадал. Автомобили не повреждены.



На место направлены коммунальщики, которые с помощью спецсредств распиливают дерево и убирают с дороги.

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