Покататися на маршрутках вже стало дорожче
З 28 серпня підвищилася вартість проїзду в громадському транспорті Одеської області.
Зокрема, подорожчання відбулося на маршрутах, які пов'язують Білгород-Дністровський з Одесою і сусідніми з ним населеними пунктами.
Білгород-Дністровський-Одеса - 80 гривень, замість 65;
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"Білгород — Дністровський-Затока" і "Білгород-Дністровський-Сергіївка" - від 25 грн до 29 грн;
"Білгород-Дністровський-Прибережне" і "Білгород-Дністровський-Біленьке" - 20 грн;
"Білгород-Дністровський – Молога» - 14 грн, а" Білгород-Дністровський-Випасне " - 11 грн;
автобуси №8 та №9 у напрямку «Білгород-Дністровський — Курортне — Миколаївка» – від 34 до 43 грн.
Судячи з тенденцій в області, жителів Одеси також чекає підвищення цін на проїзд у транспорті, але поки дати
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