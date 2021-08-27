Вантажному транспорту перекрили рух по Іванівському мосту в Одесі, встановивши фізичне обмеження
Про це повідомили в прес-службі Одеської мерії, передає Politeka.net
Зокрема, в ніч з 25 на 26 серпня на Іванівському мосту в Одесі були встановлені габаритні ворота для обмеження руху вантажів. На них було виділено з міського бюджету майже 2 мільйони гривень.
Крім того, встановили систему захисту від падіння зруйнованих елементів на бічних балках і захисно-охоронну огорожу на ділянках пішохідних проходів.
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У той же час в телеграм-каналах стали з'являтися кадри, на яких видно, що спеціальні ворота не сильно допомагають і деяким фурам вдається через них проїхати.
Відзначимо, що Цей міст розташований між вулицею Мельницькою та Овідіопольською дорогою. Саме через нього проходить маршрут в Міжнародний аеропорт "Одеса".
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