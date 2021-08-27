Грузовому транспорту перекрыли движение по Ивановскому мосту в Одессе, установив физическое ограничение
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии, передает Politeka.net
В частности, в ночь с 25 на 26 августа на Ивановском мосту в Одессе были установлены габаритные ворота для ограничения движения грузвиков. На них было выделено из городского бюджета почти 2 миллиона гривен.
Кроме того, установили систему защиты от падения разрушенных элементов на боковых балках и защитно-охранное ограждение на участках пешеходных проходов.
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В тоже время в телеграм-каналах стали появляться кадры, на которых видно, что специальные ворота не сильно помогают и некоторым фурам удается через них проехать.
Отметим, что Этот мост расположен между улицей Мельницкой и Овидиопольской дорогой. Именно через него проходит маршрут в международный аэропорт «Одесса».
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