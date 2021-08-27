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Невідомі вандали осквернили пам'ять загиблих жителів Одеської області

Інцидент зафіксували в селі Новосільське Ренійської громади.

Там хулігани зірвали пластикові літери меморіального комплексу і викинули їх. Про це пише місцеве видання "Рені-Одеса".

Літери біля пам'ятника виявив сторож і приніс старості села.

Поки особи вандалів не встановлені, проте місцеві жителі не виключають, що це зробили молоді люди, які відпочивали в минулий вечір в центрі.

Як розповіла старший бібліограф Ренійської бібліотеки Ганна Тарасенко, книзі "Пам'ятники України" йдеться про те, що були увічнені імена 124 загиблих односельців та учасника Першої світової війни.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі хуліганам вже нудно ламати лавки і зупинки, так вони взялися за світлофори.

Під покровом ночі невідомі хулігани зламали світлофори на Чорноморського Козацтва, Армійській, біля школи №62 та на розі вулиці Мечникова та високого провулку.

Нагадаємо, що двох дівчат застукали за нехороших заняттям у Стамбульському парку, відео: прямо на лавочці

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