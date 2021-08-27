Невідомі вандали осквернили пам'ять загиблих жителів Одеської області
Інцидент зафіксували в селі Новосільське Ренійської громади.
Там хулігани зірвали пластикові літери меморіального комплексу і викинули їх. Про це
Літери біля пам'ятника виявив сторож і приніс старості села.
Поки особи вандалів не встановлені, проте місцеві жителі не виключають, що це зробили молоді люди, які відпочивали в минулий вечір в центрі.
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Як розповіла старший бібліограф Ренійської бібліотеки Ганна Тарасенко, книзі "Пам'ятники України" йдеться про те, що були увічнені імена 124 загиблих односельців та учасника Першої світової війни.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі хуліганам вже нудно ламати лавки і зупинки, так вони взялися за світлофори.
Під покровом ночі невідомі хулігани зламали світлофори на Чорноморського Козацтва, Армійській, біля школи №62 та на розі вулиці Мечникова та високого провулку.
Нагадаємо, що двох дівчат застукали за нехороших заняттям у Стамбульському парку, відео: прямо на лавочці
Ще Politeka писала, що в Одесі вандали понівечили пам'ятник козацькому отаману: кадри свавілля
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