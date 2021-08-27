Неизвестные вандалы осквернили память погибших жителей Одесской области
Инцидент зафиксировали в селе Новосельское Ренийской громады.
Там хулиганы сорвали пластиковые буквы мемориального комплекса и выбросили их. Об этом
Буквы возле памятника обнаружил сторож и принес старосте села.
Пока личности вандалов не установлены, однако местные жители не исключают, что это сделали молодые люди, которые отдыхали в минувший вечер в центре.
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Как рассказала старший библиограф Ренийской библиотеки Анна Тарасенко, книге «Памятники Украины» говорится о том, что были увековечены имена 124 погибших односельчан и участника Первой мировой войны.
Ранее мы сообщали, что в Одессе хулиганам уже скучно ломать скамейки и остановки, так они взялись за светофоры.
Под покровом ночи неизвестные хулиганы сломали светофоры на Черноморского Казачества, Армейской, возле школы №62 и на углу улицы Мечникова и Высокого переулка.
Напомним, что двух девушек застукали за нехороших занятием в Стамбульском парке, видео: прямо на лавочке
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