Зачем такое делать?

Неизвестные вандалы осквернили память погибших жителей Одесской области

Инцидент зафиксировали в селе Новосельское Ренийской громады.

Там хулиганы сорвали пластиковые буквы мемориального комплекса и выбросили их. Об этом пишет местное издание «Рени-Одесса».

Буквы возле памятника обнаружил сторож и принес старосте села.

Пока личности вандалов не установлены, однако местные жители не исключают, что это сделали молодые люди, которые отдыхали в минувший вечер в центре.

Как рассказала старший библиограф Ренийской библиотеки Анна Тарасенко, книге «Памятники Украины» говорится о том, что были увековечены имена 124 погибших односельчан и участника Первой мировой войны.

Ранее мы сообщали, что в Одессе хулиганам уже скучно ломать скамейки и остановки, так они взялись за светофоры.

Под покровом ночи неизвестные хулиганы сломали светофоры на Черноморского Казачества, Армейской, возле школы №62 и на углу улицы Мечникова и Высокого переулка.

Напомним, что двух девушек застукали за нехороших занятием в Стамбульском парке, видео: прямо на лавочке

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