Відпочиваючі звернули увагу на жорстоке поводження з тваринами на пляжі в Затоці Одеської області
Про це передає Politeka.net, з посиланням на місцевий паблік "Подлушано Одеса.
Небайдужа курортниця помітила, як по берегу ходять три людини і пропонують сфотографуватися з крокодилом, у якого зав'язаний рот, удавом, ящіркою і папугою за певну суму.
"Тварин виносять щоранку на 30 градусів спеки, у них немає можливості нічого робити, тільки сидіти на руках і жахатися кожен раз, коли чийсь дитина хоче їх помацати»,-розповіла вона.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Лікарям не вдалося врятувати відомого актора: подробиці трагедії
Вакарчук повідомив про велику трагедію і зачепив українців: "Не хочеться вірити взагалі..."
Винник отримав відмову від Гвоздьової на "Танцях з зірками", з'ясувалася причина: "Незважаючи на його популярність..."
Двічі розведеного Пономарьова засікли під ручку з відомою блондинкою, чий чоловік пішов до Ані Лорак: "Ой..."
Також по пляжу ходить дама з поні, яка пропонує катання на бідній тварині. Тварину експлуатують з ранку до вечора.
Жінка негайно викликала поліцейських, які жодних дій не чинили.
"Відповіддю на моє запитання" У Вас є документи на цих тварин?», мені порадили йти подалі", - повідомила відпочиваюча.
Відповімо, що знущання над тваринами припиняться тоді, коли люди почну відмовлятися від таких фотографій, тоді цей бізнес просто загнеться.
Нагадаємо, що за знущання над тваринами каратимуть до 8 років в'язниці: що тепер заборонено
Ще Politeka писала, що на пляжі в Одесі кинули втомленого поні на спеці, відео
Також Politeka повідомляла, що леопард в занедбаному стані помічений на пляжі в Одесі, поруч відпочиваючі: відео