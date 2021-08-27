Відпочиваючі звернули увагу на жорстоке поводження з тваринами на пляжі в Затоці Одеської області

Про це передає Politeka.net, з посиланням на місцевий паблік "Подлушано Одеса.

Небайдужа курортниця помітила, як по берегу ходять три людини і пропонують сфотографуватися з крокодилом, у якого зав'язаний рот, удавом, ящіркою і папугою за певну суму.

"Тварин виносять щоранку на 30 градусів спеки, у них немає можливості нічого робити, тільки сидіти на руках і жахатися кожен раз, коли чийсь дитина хоче їх помацати»,-розповіла вона.

Також по пляжу ходить дама з поні, яка пропонує катання на бідній тварині. Тварину експлуатують з ранку до вечора.

Жінка негайно викликала поліцейських, які жодних дій не чинили.

"Відповіддю на моє запитання" У Вас є документи на цих тварин?», мені порадили йти подалі", - повідомила відпочиваюча.

Відповімо, що знущання над тваринами припиняться тоді, коли люди почну відмовлятися від таких фотографій, тоді цей бізнес просто загнеться.

Нагадаємо, що за знущання над тваринами каратимуть до 8 років в'язниці: що тепер заборонено

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