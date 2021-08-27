Отдыхающие обратили внимание на жестокое обращение с животными на пляже в Затоке Одесской области

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на местный паблик «Подлушано Одесса.

Неравнодушная курортница заметила, как по берегу ходят три человека и предлагают сфотографироваться с крокодилом, у которого завязан рот, удавом, ящерицей и попугаем за определенную сумму.

«Животных выносят каждое утро на 30 градусов жары, у них нет возможности ничего делать, только сидеть на руках и ужасаться каждый раз, когда чей-то ребенок хочет их пощупать», - рассказала она.

Также по пляжу ходит дама с пони, которая предлагает катание на бедном животного. Животное эксплуатируют с утра до вечера.

Женщина немедля вызвала полицейских, которые никаких действий не придприняли.

«Ответом на мой вопрос «У Вас есть документы на этих животных?», мне посоветовали идти подальше», - сообщила отдыхающая.

Ответим, что издевательства над животными прекратятся тогда, когда люди начну отказываться от таких фотографий, тогда этот бизнес просто загнется.

Напомним, что за издевательства над животными будут карать до 8 лет тюрьмы: что теперь запрещено

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