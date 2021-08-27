Під Одесою постраждали поліцейські, які перевозили ув'язненого на машині

Троє співробітників поліції потрапили в аварію, коли в них врізався вантажний автомобіль.

Як пише " Думська , ДТП сталося вчора вдень на трасі Одеса-Миколаїв біля села Іваново Одеського району.

Вантажівка MAN зіткнулася зі службовим автомобілем Renault Sandero. Поліцейські перевозили ув'язненого з СІЗО до суду.

В результаті травми отримали всі, крім ув'язненого: старший сержант поліції, майор, і капітан. У них закриті черепно-мозкові травми, струс мозку, травми хребта і грудної клітини.

Всіх постраждалих відвезли в лікарню.

Не так давно ми писали, що школяр на мопеді врізався в автомобіль, в якому знаходилися двоє співробітників патрульної поліції.

13-річний хлопець із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом щелепи і множинними забоями був госпіталізований до лікарні.

Поліцейські не постраждали.

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