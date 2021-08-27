Під Одесою постраждали поліцейські, які перевозили ув'язненого на машині
Троє співробітників поліції потрапили в аварію, коли в них врізався вантажний автомобіль.
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Вантажівка MAN зіткнулася зі службовим автомобілем Renault Sandero. Поліцейські перевозили ув'язненого з СІЗО до суду.
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В результаті травми отримали всі, крім ув'язненого: старший сержант поліції, майор, і капітан. У них закриті черепно-мозкові травми, струс мозку, травми хребта і грудної клітини.
Всіх постраждалих відвезли в лікарню.
Не так давно ми писали, що школяр на мопеді врізався в автомобіль, в якому знаходилися двоє співробітників патрульної поліції.
13-річний хлопець із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом щелепи і множинними забоями був госпіталізований до лікарні.
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