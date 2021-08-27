Под Одессой пострадали полицейские, которые перевозили заключенного на машине
Трое сотрудников полиции попали в аварию, когда в них врезался грузовой автомобиль.
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Грузовик MAN столкнулся со служебным автомобилем Renault Sandero. Полицейские перевозили заключенного из СИЗО в суд.
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В результате травмы получили все, кроме заключённого: старший сержант полиции, майор, и капитан. У них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, травмы позвоночника и грудной клетки.
Всех пострадавших увезли в больницу.
Не так давно мы писали, что школьник на мопеде врезался в автомобиль, в котором находились двое сотрудников патрульной полиции.
13-летний парень с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом челюсти и множественными ушибами был госпитализирован в больницу.
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