Под Одессой пострадали полицейские, которые перевозили заключенного на машине

Трое сотрудников полиции попали в аварию, когда в них врезался грузовой автомобиль.

Как пишет « Думская », ДТП случилось вчера днем на трассе Одесса-Николаев возле села Иваново Одесского района.

Грузовик MAN столкнулся со служебным автомобилем Renault Sandero. Полицейские перевозили заключенного из СИЗО в суд.

В результате травмы получили все, кроме заключённого: старший сержант полиции, майор, и капитан. У них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, травмы позвоночника и грудной клетки.

Всех пострадавших увезли в больницу.

Не так давно мы писали, что школьник на мопеде врезался в автомобиль, в котором находились двое сотрудников патрульной полиции.

13-летний парень с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом челюсти и множественными ушибами был госпитализирован в больницу.

Полицейские не пострадали.

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