В Одесі показали занедбаний стан палат у Єврейській лікарні

Жахливими кадрами поділилися пацієнти нейрохірургічного відділення цієї лікарні. Повідомляє телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net

Облізлі стіни, грибок, цвіль, старі меблі - це все реалії міської лікарні №1, яка знаходиться на вулиці Мясоєдовській. У народі її називають Єврейською лікарнею.

Очевидно, що останній раз ремонт проводився дуже давно.

"Ось в таких умовах "лікуються" люди. Єврейська лікарня, Нейрохірургічне відділення", - йдеться в публікації.

Потрібно відзначити, що цвіль — це грибок, що росте на сирих поверхнях. Він випускає крихітні частинки, які називають спорами і які можуть бути шкідливими при вдиханні. А так як хвора людина схильний до ще більшого ризику, то крім неврологічних хвороб до пацієнтів можуть приєднається проблеми з легенями.

Користувачі мережі діляться своїми думками та враженнями про медзаклад. Про це вони пишуть в коментарях.

"Найбільш корумпована лікарня України !!!!!! Це факт. Бабло гребуть реально в рази більше, ніж в приватних лікарнях. І все запущено жаху»,

"Найбільш корумпована лікарня України !!!!!! Це факт. Бабло гребуть реально в рази більше ніж в приватних лікарнях. І все запущено до жаху»,

"У в'язниці умови кращі»,

"Одеса-це суцільний сором і ганьба. А ще називається Перлина біля моря»,

"У всіх лікарнях для народу так) а в приватних лікарняках такого ви не побачите»,

"Навздогін ще грибкову інфекцію вдихайте", - коментують в мережі.

Нагадаємо, що в Одеській області закупили не ті костюми для медиків, збиток на сотні тисяч: деталі скандалу

Ще Politeka писала, що після зливи у одеситів з крана потекла коричнева жижа, відео: "стічні води"

Також Politeka повідомляла, небезпечна інфекція косить одеситів, справа не в коронавірусі: понад сотня людей потрапили до лікарні