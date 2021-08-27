В Одесі показали занедбаний стан палат у Єврейській лікарні
Жахливими кадрами поділилися пацієнти нейрохірургічного відділення цієї лікарні. Повідомляє телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net
Облізлі стіни, грибок, цвіль, старі меблі - це все реалії міської лікарні №1, яка знаходиться на вулиці Мясоєдовській. У народі її називають Єврейською лікарнею.
Очевидно, що останній раз ремонт проводився дуже давно.
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"Ось в таких умовах "лікуються" люди. Єврейська лікарня, Нейрохірургічне відділення", - йдеться в публікації.
Потрібно відзначити, що цвіль — це грибок, що росте на сирих поверхнях. Він випускає крихітні частинки, які називають спорами і які можуть бути шкідливими при вдиханні. А так як хвора людина схильний до ще більшого ризику, то крім неврологічних хвороб до пацієнтів можуть приєднається проблеми з легенями.
Користувачі мережі діляться своїми думками та враженнями про медзаклад. Про це вони пишуть в коментарях.
"Найбільш корумпована лікарня України !!!!!! Це факт. Бабло гребуть реально в рази більше, ніж в приватних лікарнях. І все запущено жаху»,
"Найбільш корумпована лікарня України !!!!!! Це факт. Бабло гребуть реально в рази більше ніж в приватних лікарнях. І все запущено до жаху»,
"У в'язниці умови кращі»,
"Одеса-це суцільний сором і ганьба. А ще називається Перлина біля моря»,
"У всіх лікарнях для народу так) а в приватних лікарняках такого ви не побачите»,
"Навздогін ще грибкову інфекцію вдихайте", - коментують в мережі.
Нагадаємо, що в Одеській області закупили не ті костюми для медиків, збиток на сотні тисяч: деталі скандалу
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