В Одесі зняли на відео спробу збройного пограбування Mcdonald's на проспекті Шевченка

Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, невідомий чоловік спробував пограбувати касу кафе швидкого харчування "МакДональдс", який розташований на проспекті Шевченка.

На кадрах видно, як зловмисник в масці дістав щось схоже на пістолет, проте реакція касира і її дії вберегли кафе від грабежу. Негідник зник у невідомому напрямку, так і не здійсни задумане.

Користувачі Мережі захоплюються сміливістю дівчини-касирки. Про це вони пишуть в коментарях.

"Дівчина бойова виявилася",

"Касирка ж могла загинути",

"Дівчинка дуже смілива",

"Який жах. Бідна дівчинка...",

"Схоже хтось отримає премію, за сміливість",

"Чому касир захищає чужі гроші ціною свого здоров'я?",- пишуть в мережі.

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