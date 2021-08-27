В Одессе сняли на видео попытку вооруженного ограбления McDonald's на проспекте Шевченко

Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, неизвестный мужчина попытался ограбить кассу кафе быстрого питания «МакДональдс», который расположен на проспекте Шевченко.

На кадрах видно, как злоумышленник в маске достал что-то похожее на пистолет, однако реакция кассира и ее действия уберегли кафе от грабежа. Негодяй скрылся в неизвестном направлении, так и не осуществи задуманное.

Пользователи сети восхищаются смелостью девушки-кассирши. ОБ этом они пишут в комментариях.

"Девушка боевая оказалась",

"Кассирша ведь могла погибнуть",

"Девочка очень смелая",

"Какой ужас. Бедная девочка…",

"Похоже кто-то получит премию, за смелость",

"Почему кассир защищает чужие деньги ценой своего здоровья?",- пишут в сети.

Напомним, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло: позорные кадры

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