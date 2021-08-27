Проливний дощ приніс чергові неприємності Одесі

Так, море біля пляжу в Аркадії покрилося білою піною невідомого походження. До того ж вона моторошно смердить і розполохує відпочиваючих.

Відео з невідомою речовиною опублікували в Telegram-каналі " Новини.LIVE Odesa" ( щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, що найбільше цієї піни прибило до хвилерізу.

Звідки вона взялася і з чого складається поки не ясно, проте місцеві жителі стверджують, що це жир, який зливають заклади харчування.

У той же час після зливи на деяких пляжах забили фонтани бруду.

Один з таких фонтанів бачили на пляжі в районі 10-ї станції Великого Фонтану. Кадри показали в телеграм-каналі"Підслухано Одеса".

"В Одесі відбулося неурочисте відкриття нового фонтану", - пожартували в мережі.

Варто відзначити, таке фонтанування вже давно не рідкість в Одесі. Майже кожен раз, під час сильного дощу, їх помічають там, де розташована незаконна каналізація, яка скидає прямо в море нечистоти з розташованих поруч особняків або закладів.

А тим часом синоптики попередили, що п'ятниця, 27 серпня, ознаменується прохолодною і дощовою погодою в Одесі.

На місто насувається ще один циклон, який змінить погоду ввечері.

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