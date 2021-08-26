Другий вдалося врятувати від пожежі

У центрі Одеси згорів мікроавтобус

Вогняна НП сталася посеред ночі на вулиці Жуковського.

Зняті очевидцями кадри опублікував Телеграм-канал "Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, від загоряння контейнера згорів один автомобіль, а другий вдалося врятувати співробітникам ДСНС.

Все почалося з того, що загорівся смітник , від нього полум'я швидко перекинулося на мікроавтобус і охопило вогнем в лічені секунди.

З-під автомобіля почали витікати горючі речовини, які потекли вниз по вулиці, де стояв ще один автомобіль.

Рятувальники, які прибули на виклик, оперативно загасили полум'я, тим самим врятували машину.

Раніше ми писали про іншу пожежу, яка охопила автомобіль БМВ.

Близько 22: 30 водій на BMW їхав по вулиці Середньофонтанській з боку залізничного вокзалу. Він не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Після аварії іномарка загорілася. У салоні знаходився 19-річний водій і його подруга. Вони встигли вибігти з машини і не постраждали.

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