В центре Одессы сгорел микроавтобус
Огненное ЧП случилось посреди ночи на улице Жуковского.
Снятые очевидцами кадры опубликовал Телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
По словам очевидцев, от возгорания контейнера сгорел один автомобиль, а второй удалось спасти сотрудникам ГСЧС.
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Всё началось с того, что загорелся мусорник, от него пламя быстро перекинулось на микроавтобус и охватило огнем в считанные секунды.
Из-под автомобиля начали вытекать горючие вещества, которые потекли вниз по улице, где стоял еще один автомобиль.
Спасатели, прибывшие на вызов, оперативно загасили пламя, тем самым спасли машину.
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