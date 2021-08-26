Второй автомобиль удалось спасти от пожара

В центре Одессы сгорел микроавтобус

Огненное ЧП случилось посреди ночи на улице Жуковского.

Снятые очевидцами кадры опубликовал Телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, от возгорания контейнера сгорел один автомобиль, а второй удалось спасти сотрудникам ГСЧС.

Всё началось с того, что загорелся мусорник, от него пламя быстро перекинулось на микроавтобус и охватило огнем в считанные секунды.

Из-под автомобиля начали вытекать горючие вещества, которые потекли вниз по улице, где стоял еще один автомобиль.

Спасатели, прибывшие на вызов, оперативно загасили пламя, тем самым спасли машину.

Ранее мы писали о другом пожаре, который охватил автомобиль БМВ.

Около 22:30 водитель на BMW ехал по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала. Он не справился с управлением и врезался в отбойник.

После аварии иномарка загорелась. В салоне находился 19-летний водитель и его подруга. Они успели выбежать из машины и не пострадали.

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