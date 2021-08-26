В Одесі зняли на відео раптовий напад на жінку прямо на вулиці

Кадри пограбування розмістили в телеграм-каналі "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Все сталося серед білого дня на вулиці Спартаківській.

На відео видно, як дівчина йде по вулиці, а на зустріч їй рухається чоловік з рюкзаком. Раптово зловмисник підходить до своєї жертви зриває з її шиї ланцюжок, потім штовхає і б'є по обличчю дівчину. Після цього він тікає.

"Лисий гоблін віджав ланцюжок в районі вулиці Спартаківської", - йдеться в повідомленні.

Також в телеграм-каналі показали фото негідника.

Користувачі Мережі з гнівом обговорюють побачене, деякі вже побоюються ходити по вулиці навіть вдень.

"Він знайде своє, не довго йому залишилося",

"Багато розуму не потрібно, щоб напасти на беззахисну жінку",

"Який кошмар, страшно ходити серед білого дня", - пишуть в мережі.

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