Всё произошло на улице Спартаковской

В Одессе сняли на видео внезапное нападение на женщину прямо на улице

Кадры ограбления разместили в телеграм-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Всё произошло средь бела дня на улице Спартаковской.

На видео видно, как девушка идет по улице, а на встречу ей двигается мужчина с рюкзаком. Внезапно злоумышленник подходит к своей жертве срывает с ее шеи цепочку, потом толкает и бьет по лицу девушку. После этого он убегает.

«Лысый гоблин отжал цепочку в районе улицы Спартаковской», - говорится в сообщении.

Также в телеграм-канале показали фото негодяя.

Пользователи сети с гневом обсуждают увиденное, некоторые уже опасаются ходть по улице даже днем.

"Он найдет свое, не долго ему осталось",

"Много ума не нужно, чтобы напасть на беззащитную женщину",

"Какой кошмар, страшно ходить средь белого дня", - пишут в сети.

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