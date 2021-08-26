В Одесі зафіксували спалах кишкової інфекції

Тільки за один тиждень в лікарні міста звернулися 125 жителів - з них 34 дорослих і 91 дитина. Про це повідомили в прес-службі мерії.

«У більшості випадків інфекції потрапили в організм з прострочених і погано приготованих продуктів, немитих овочів і фруктів, а також куплених на стихійних ринках молочних і м'ясних продуктів»,- йдеться в повідомленні.

лікарня, скрін

Для того, щоб уникнути неприємностей, медики нагадують про основні правила гігієни харчування:

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мийте руки перед їжею і після туалету;
- вживайте кип'ячену або бутильовану воду;
- піддавайте м'ясо достатній термічній обробці і не пийте сирих яєць-навіть якщо вони були отримані у Вашому господарстві;
- мийте овочі, ягоди та фрукти;
- Зберігайте приготовані продукти в холодильнику;
- не годуйте малюків нерозведеним коров'ячим або козячим молоком.

Лікар, Лікарня, коронавірус

Якщо в родині хтось отруївся, медики радять виділити йому окремий посуд і кип'ятити її. Спорожнення слід дезінфікувати хлором.

Нагадаємо, що спалах небезпечної інфекції стався в дитсадку під Одесою: скільки малюків у лікарні

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