В Одесі зафіксували спалах кишкової інфекції
Тільки за один тиждень в лікарні міста звернулися 125 жителів - з них 34 дорослих і 91 дитина. Про це
«У більшості випадків інфекції потрапили в організм з прострочених і погано приготованих продуктів, немитих овочів і фруктів, а також куплених на стихійних ринках молочних і м'ясних продуктів»,- йдеться в повідомленні.
Для того, щоб уникнути неприємностей, медики нагадують про основні правила гігієни харчування:
Відомий холостяк подарував Ротару браслет за ціною квартири, кадри розкоші: "Господи, яка жінка"
Леся Нікітюк, Горбунов, Яма, Лобода та інші висловилися про нове звання Монатика: "Ніхто не вірив у нього..."
Скасування 1 вересня, що задумали українські чиновники: "Дітям доведеться вчитися аж до..."
Українці розсварилися через нове звання Монатіка, кадри: "Заслужений артист, не співає державною..."
Ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "Ще дві години тому..."
мийте руки перед їжею і після туалету;
- вживайте кип'ячену або бутильовану воду;
- піддавайте м'ясо достатній термічній обробці і не пийте сирих яєць-навіть якщо вони були отримані у Вашому господарстві;
- мийте овочі, ягоди та фрукти;
- Зберігайте приготовані продукти в холодильнику;
- не годуйте малюків нерозведеним коров'ячим або козячим молоком.
Якщо в родині хтось отруївся, медики радять виділити йому окремий посуд і кип'ятити її. Спорожнення слід дезінфікувати хлором.
Нагадаємо, що спалах небезпечної інфекції стався в дитсадку під Одесою: скільки малюків у лікарні
Ще Politeka писала, що вірус з новою силою вдарив по Одещині, область в антилідерах: тривожна статистика
Також Politeka писала, що масове зараження COVID-19 сталося в одеському таборі, дані поліції: "всі діти мали довідки"