В Одесі 19-річний водій розбив і спалив свій автомобіль BMW
Все сталося у вечірній час на вулиці Середньофонтанській. Відео розмістили очевидці в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
За даними патрульної поліції, близько 22: 30 водій на BMW їхав з боку залізничного вокзалу. Він не впорався з керуванням і врізався у відбійник.
Після аварії іномарка загорілася.
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У салоні знаходився 19-річний водій і його подруга. Вони встигли вибігти з машини і не постраждали.
У свою чергу поліцейські склали на молодого водія адміністративний протокол.
Ще одна вогняна НП з автомобілем сталася цієї ночі в Одесі.
На вулиці Жуковського загорівся сміттєвий контейнер. Вогонь перекинувся на припаркований неподалік автомобіль Volkswagen Sharan.
Вогонь охопив площу в 8 кв. м.
Рятувальники приспіли вчасно, пожежу ліквідували за 15 хвилин.
Причина пожежі з'ясовується.
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