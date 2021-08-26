В Одесі 19-річний водій розбив і спалив свій автомобіль BMW

Все сталося у вечірній час на вулиці Середньофонтанській. Відео розмістили очевидці в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За даними патрульної поліції, близько 22: 30 водій на BMW їхав з боку залізничного вокзалу. Він не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Після аварії іномарка загорілася.

У салоні знаходився 19-річний водій і його подруга. Вони встигли вибігти з машини і не постраждали.

У свою чергу поліцейські склали на молодого водія адміністративний протокол.

Ще одна вогняна НП з автомобілем сталася цієї ночі в Одесі.

На вулиці Жуковського загорівся сміттєвий контейнер. Вогонь перекинувся на припаркований неподалік автомобіль Volkswagen Sharan.

Вогонь охопив площу в 8 кв. м.

Рятувальники приспіли вчасно, пожежу ліквідували за 15 хвилин.

Причина пожежі з'ясовується.

19-летний водитель сжег свой BMW в Одессе pic.twitter.com/XHM6atvU0z — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) August 25, 2021

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