В Одесі 19-річний водій розбив і спалив свій автомобіль BMW

Все сталося у вечірній час на вулиці Середньофонтанській. Відео розмістили очевидці в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За даними патрульної поліції, близько 22: 30 водій на BMW їхав з боку залізничного вокзалу. Він не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Після аварії іномарка загорілася.

Популярні новини зараз

Відомий холостяк подарував Ротару браслет за ціною квартири, кадри розкоші: "Господи, яка жінка"

Леся Нікітюк, Горбунов, Яма, Лобода та інші висловилися про нове звання Монатика: "Ніхто не вірив у нього..."

Ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "Ще дві години тому..."

74-річна Софія Ротару В обіймах Баскова викликала шквал насмішок: "Як вагітна дружина"

Настя Каменських вдарила свою танцівницю прямо на сцені: "Як довбанула..."
Показати ще

У салоні знаходився 19-річний водій і його подруга. Вони встигли вибігти з машини і не постраждали.

У свою чергу поліцейські склали на молодого водія адміністративний протокол.

Ще одна вогняна НП з автомобілем сталася цієї ночі в Одесі.
На вулиці Жуковського загорівся сміттєвий контейнер. Вогонь перекинувся на припаркований неподалік автомобіль Volkswagen Sharan.

Вогонь охопив площу в 8 кв. м.

Рятувальники приспіли вчасно, пожежу ліквідували за 15 хвилин.
Причина пожежі з'ясовується.

Нагадаємо, що Підлітки розбилися в ДТП, відео: "перелетіли над машиною і впали на землю"

Як повідомляла Politeka, п'яний водій БМВ забрав життя людини в центрі Одеси, кадри: його намагаються відмазати

Також Politeka повідомляла, що в Одесі авто влетіло в зупинку з людьми: перші кадри з місця масштабної аварії