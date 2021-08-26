В Одессе 19-летний водитель разбил и сжег свой автомобиль BMW
Всё произошло в вечернее время на улице Среднефонтанской. Видео разместили очевидцы в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
По данным патрульной полиции, около 22:30 водитель на BMW ехал со стороны железнодорожного вокзала. Он не справился с управлением и врезался в отбойник.
После аварии иномарка загорелась.
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В салоне находился 19-летний водитель и его подруга. Они успели выбежать из машины и не пострадали.
В свою очередь полицейские составили на молодого водителя административный протокол.
Еще одного огненное ЧП с автомобилем произошло этой ночью в Одессе.
На улице Жуковского загорелся мусорный контейнер. Огонь перекинулся на припаркованный неподалеку автомобиль Volkswagen Sharan.
Огонь охватил площадь в 8 кв. м.
Спасатели подоспели вовремя, пожар ликвидировали за 15 минут.
Причина пожара выясняется.
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