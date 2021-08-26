Напередодні нового навчального року загорілася одна зі шкіл в Одеській області
Про пожежу розповіли в прес-службі ДСНС, передає Politeka.net.
У вечірній час 25 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання будівлі даху дах у селі Великий Буялик. Там загорілося перекриття між другим поверхом і горищним приміщенням у службовому кабінеті двоповерхової будівлі. Вогонь охопив 10»квадратів".
Зазначається, що рятувальники працювали в задимленому середовищі в засобах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося загасити через годину.
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На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
Раніше ми писали, що в Одеській ОДА пропонували перенести початок освітнього процесу на 20 вересня, щоб продовжити туристичний сезон і побільше заробити на відпочиваючих.
Але цю ідею не підтримали в мерії.
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