Вогонь вдалося загасити тільки через годину

Напередодні нового навчального року загорілася одна зі шкіл в Одеській області

Про пожежу розповіли в прес-службі ДСНС, передає Politeka.net.

У вечірній час 25 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання будівлі даху дах у селі Великий Буялик. Там загорілося перекриття між другим поверхом і горищним приміщенням у службовому кабінеті двоповерхової будівлі. Вогонь охопив 10»квадратів".

Зазначається, що рятувальники працювали в задимленому середовищі в засобах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося загасити через годину.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

Раніше ми писали, що в Одеській ОДА пропонували перенести початок освітнього процесу на 20 вересня, щоб продовжити туристичний сезон і побільше заробити на відпочиваючих.

Але цю ідею не підтримали в мерії.

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