Огонь удалось потушить только через час

В преддверии нового учебного года загорелась одна из школ в Одесской области

О пожаре рассказали в пресс-службе ГСЧС, передает Politeka.net.

В вечернее время 25 августа в службу спасения поступило сообщение о возгорании здания крыши крышу в селе Большой Буялык. Там загорелось перекрытие между вторым этажом и чердачным помещением в служебном кабинете двухэтажного здания. Огонь охватил 10 «квадратов».

Отмечается, что спасатели работали в задымленной среде в средствах защиты органов дыхания и зрения. Пожар удалось потушить спустя час.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что в Одесской ОГА предлагали перенести начало образовательного процесса на 20 сентября, чтобы продлить туристический сезон и побольше заработать на отдыхающих.

Но эту идею не поддержали в мэрии.

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