В преддверии нового учебного года загорелась одна из школ в Одесской области
О пожаре рассказали в пресс-службе ГСЧС, передает Politeka.net.
В вечернее время 25 августа в службу спасения поступило сообщение о возгорании здания крыши крышу в селе Большой Буялык. Там загорелось перекрытие между вторым этажом и чердачным помещением в служебном кабинете двухэтажного здания. Огонь охватил 10 «квадратов».
Отмечается, что спасатели работали в задымленной среде в средствах защиты органов дыхания и зрения. Пожар удалось потушить спустя час.
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К счастью, погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Ранее мы писали, что в Одесской ОГА предлагали перенести начало образовательного процесса на 20 сентября, чтобы продлить туристический сезон и побольше заработать на отдыхающих.
Но эту идею не поддержали в мэрии.
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