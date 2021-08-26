26 серпня в Одесу прийде дощовий циклон і кардинально змінить погоду в місті

Його вплив відчують жителі ближче до обіду, передає Politeka.net.

За прогнозами синоптиків, небо затягнеться хмарами, які не розсіяться до кінця дня.

В середині дня поллє дощ, який буде йти до самого вечора.

Також очікується гроза, при грозі шквал.

В Одеській області місцями значний дощ, град.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквали 15-20 м/с.Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°. Температура морської води 19-20 °.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

У зв'язку з негодою синоптики оголосили штормове попередження. Рівень погодної небезпеки-жовтий.

Зазначимо, що синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий і червоний. Під час жовтого рівня небезпеки синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні в зоні дії погодних явищ. Такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Нагадаємо, що циклон насувається на Одесу, оголошено штормове попередження

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