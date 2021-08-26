26 августа в Одессу придет дождливый циклон и кардинально изменит погоду в городе

Его влияние почувствуют жители ближе к обеду, передает Politeka.net.

По прогнозам синоптиков, небо затянется тучами, которые не рассеяться до конца дня.

В середине дня польет дождь, который будет идти до самого вечера.

Также ожидается гроза, при грозе шквал.

В Одесской области местами значительный дождь, град.

Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19 °, днем 22-27 °. Температура морской воды 19-20 °.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В связи с непогодой синоптики объявили штормовое предупреждение. Уровень погодной опасности - желтый.

Отметим, что синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный. Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений. Такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Напомним, что циклон надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение

Еще Politeka писала, что стихия з градом обрушилася на Одесчину, сорваны крыши и повалены деревья

Также Politeka сообщала, в Одесской области объявлена штормовая опасность: "Не выходите на улицу"