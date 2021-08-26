26 августа в Одессу придет дождливый циклон и кардинально изменит погоду в городе
Его влияние почувствуют жители ближе к обеду, передает Politeka.net.
По прогнозам синоптиков, небо затянется тучами, которые не рассеяться до конца дня.
В середине дня польет дождь, который будет идти до самого вечера.
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Также ожидается гроза, при грозе шквал.
В Одесской области местами значительный дождь, град.
Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19 °, днем 22-27 °. Температура морской воды 19-20 °.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
В связи с непогодой синоптики объявили штормовое предупреждение. Уровень погодной опасности - желтый.
Отметим, что синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный. Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений. Такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Напомним, что циклон надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение
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