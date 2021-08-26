Підлітки на мопеді врізалися в іномарку, перелетіли над машиною і впали на землю

Моторошна ДТП сталася 25 серпня на вулиці Святослава Ріхтера. Момент аварії потрапив на камери. Про це повідомляють місцеві-телеграм канали, передавати Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах можна побачити, як хлопець разом з дівчиною на повному ходу, не пригальмовуючи, влетіли в повертаючу наліво «Хонду». Мопед розлетівся на частини, а молоді люди перелетіли через іномарку і впали на асфальт.

Дівчина була в шоломі і і після аварії змогла самостійно піднятися.

У той же час хлопчикові пощастило менше – у нього не було шолома, і він залишився лежати на дорозі.

За даними телеграм-каналів, потерпілого відвезла в лікарню швидка допомога. Мопедисту всього 12 років. Про його подальший стан не повідомляється.

Варто відзначити, що водій іномарки повівся досить дивно.

Після зіткнення чоловік вийшов з машини і, не звертаючи уваги на постраждалих, пішов оглядати пошкодження на своєму автомобілі. І тільки потім підійшов до підлітків.

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