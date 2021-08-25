У Мережу просочилося відео поліцейської погоні, яка нібито трапилася в місті Рені Одеської області

Як стверджують автори, посеред ночі поліцейські ганялися за водієм на мопеді, стріляли в нього з травматичної зброї, а потім копи потрапили в ДТП. Вони злетіли в кювет і попросили про допомогу місцевих, але заборонили їм знімати те, що відбувається на відео.

Все сталося 20 серпня в місті Рені, пише Виборчком (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За даними видання, в поліції вже відреагували ситуацію і повідомили, що призначена службова перевірка.

У поліції запевнили, що призначили службову перевірку через заяву про погоні, яку влаштували поліцейські в Рені Ізмаїльського району.

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